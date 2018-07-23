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Сарри: Будущее Куртуа, Виллиана и Азара в Челси зависит не от меня

20:03 78 Читати українською
Сарри: Будущее Куртуа, Виллиана и Азара в Челси зависит не от меня
Маурицио Сарри / Фото ФК Челси

Новый наставник Челси Маурицио Сарре поделился мыслями относительно будущего основных игроков лондонского клуба.

"Мне нравится разговаривать с человеком лицом к лицу. Мне не нравится общаться с игроком по телефону.

Сарри дебютировал с победы у руля Челси

Ничего не могу сказать, все зависит от клуба. Понятно, что мне приятно иметь в команде Куртуа, Виллиана или Азара. Но их будущее не зависит от меня. Нужно подождать", – цитирует Сарри издание Sky Sports.

Напомним, в подписании Азара и Куртуа заинтересован мадридский Реал, а полузащитник "синих" Виллиан может перейти в Барселону.

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