Сарри: Будущее Куртуа, Виллиана и Азара в Челси зависит не от меня

Новый наставник Челси Маурицио Сарре поделился мыслями относительно будущего основных игроков лондонского клуба.

"Мне нравится разговаривать с человеком лицом к лицу. Мне не нравится общаться с игроком по телефону.

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Ничего не могу сказать, все зависит от клуба. Понятно, что мне приятно иметь в команде Куртуа, Виллиана или Азара. Но их будущее не зависит от меня. Нужно подождать", – цитирует Сарри издание Sky Sports.

Напомним, в подписании Азара и Куртуа заинтересован мадридский Реал, а полузащитник "синих" Виллиан может перейти в Барселону.

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