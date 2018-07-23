Сарри: Будущее Куртуа, Виллиана и Азара в Челси зависит не от меня

Украина — 21:11 89
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Динамо отдало Коваля в аренду в Аль-Фатех
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Евро-2018 U-19: Украина победила Турцию – полуфинал и путевку на Чемпионат мира приносит связка ДинамоСборная Украины — 20:24 1514
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Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо – все, що потрібно знати про чехівЛига чемпионов — 17:30 362
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Реал представил Лунина: "Он уже показал, почему станет великим вратарем"Испания — 16:23 1305
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Заря встретится с Брагой в 3-м раунде квалификации Лиги ЕвропыЛига Европы — 15:13 501
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