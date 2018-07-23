Сарри дебютировал с победы у руля Челси

Лондонский Челси одержал минимальную победу над австралийским Перт Глори в контрольном матче.

Матч Перт Глори – Челси происходило в австралийском городе Март. Поединок завершился минимальной победой "синих" со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Челси Педро на 5-й минуте.

Виллиан может перейти в Барселону, если Челси подпишет Головина

Стоит отметить, что эта игра стала первой для "аристократов" под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри, который пришел в лондонский клуб с Наполи и заменил итальянского специалиста Антонио Конте.

В прошлом сезоне Челси занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, тем самым обеспечив себе участие в розыгрыше Лиги Европы.

Maurizio Sarri's first game as Chelsea head coach ends in victory Down Under! #CFCinPerth pic.twitter.com/qPLKGJIoxs — Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 липня 2018 р.

Новый тренер Челси – банкир, курильщик, очередной "нефутбольный" коуч и еще 7 фактов о Маурицио Сарри