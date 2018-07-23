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Сарри дебютировал с победы у руля Челси

17:50 73 Читати українською
Сарри дебютировал с победы у руля Челси
Маурицио Сарри / Фото ФК Челси

Лондонский Челси одержал минимальную победу над австралийским Перт Глори в контрольном матче.

Матч Перт Глори – Челси происходило в австралийском городе Март. Поединок завершился минимальной победой "синих" со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Челси Педро на 5-й минуте.

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Стоит отметить, что эта игра стала первой для "аристократов" под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри, который пришел в лондонский клуб с Наполи и заменил итальянского специалиста Антонио Конте.

В прошлом сезоне Челси занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, тем самым обеспечив себе участие в розыгрыше Лиги Европы.

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Челси Челси Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Товарищеские матчи
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