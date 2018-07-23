Сарри дебютировал с победы у руля Челси

Лондонский Челси одержал минимальную победу над австралийским Перт Глори в контрольном матче.
Матч Перт Глори – Челси происходило в австралийском городе Март. Поединок завершился минимальной победой "синих" со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Челси Педро на 5-й минуте.
Виллиан может перейти в Барселону, если Челси подпишет Головина
Стоит отметить, что эта игра стала первой для "аристократов" под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри, который пришел в лондонский клуб с Наполи и заменил итальянского специалиста Антонио Конте.
В прошлом сезоне Челси занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, тем самым обеспечив себе участие в розыгрыше Лиги Европы.
Новый тренер Челси – банкир, курильщик, очередной "нефутбольный" коуч и еще 7 фактов о Маурицио Сарри