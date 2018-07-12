Сарри будет пытаться убедить Куртуа, Азара и Виллиана остаться в Челси

В случае назначения на пост главного тренера Челси Маурицио Сарри будет стремиться сохранить в составе Тибо Куртуа, Эдена Азара и Виллиана.

Маурицио Сарри после назначения на пост главного тренера Челси в первую очередь стремится сохранить голкипера Тибо Куртуа, а также вингеров Эдена Азара и Виллиана, сообщает Rite Score.

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Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что переговоры по специалиста подходят к завершению и итальянец вскоре возглавить лондонскую команду. Также Де Лаурентис сообщил, что полузащитник Жоржиньо перейдет в Челси независимо от тренера.

"Синие" уже вышли из отпуска и процессом пока руководит нынешний наставник Антонио Конте. В случае увольнения он получит компенсацию 9 миллионов фунтов.