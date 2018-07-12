toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Сарри будет пытаться убедить Куртуа, Азара и Виллиана остаться в Челси

12:50 146 Читати українською
Сарри будет пытаться убедить Куртуа, Азара и Виллиана остаться в Челси
Маурицио Сарри / Getty Images

В случае назначения на пост главного тренера Челси Маурицио Сарри будет стремиться сохранить в составе Тибо Куртуа, Эдена Азара и Виллиана.

Маурицио Сарри после назначения на пост главного тренера Челси в первую очередь стремится сохранить голкипера Тибо Куртуа, а также вингеров Эдена Азара и Виллиана, сообщает Rite Score.

Челси согласовал с Ювентусом трансфер Ругани

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что переговоры по специалиста подходят к завершению и итальянец вскоре возглавить лондонскую команду. Также Де Лаурентис сообщил, что полузащитник Жоржиньо перейдет в Челси независимо от тренера.

"Синие" уже вышли из отпуска и процессом пока руководит нынешний наставник Антонио Конте. В случае увольнения он получит компенсацию 9 миллионов фунтов.

Теги
Челси Челси Англия Тибо Куртуа Тибо Куртуа Маурицио Сарри Маурицио Сарри Виллиан Виллиан Эден Азар Эден Азар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
40
мин
Партизани
18:30
Марибор
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук