Де Лаурентис: Жоржинью перейдет в Челси независимо от тренера

Президент Наполи Арулио Де Лаурентис подтвердил уход бывшего наставника команды Маурицио Сарри и трансфер полузащитника Жоржинью в Челси

"Сделка по Сарри близка к завершению. Я сообщил свои условия, остальное – в руках юристов.

Сарри согласовал разрыв контракта с Наполи

Жоржинью? Мы сказали себе, что если у него будут предложения, мы их рассмотрим. Я хочу попросить прощения у Манчестер Сити. Если игрок выбирает Лондон вместо Манчестера – я могу это понять. Если в Челси будут ему больше платить – тоже могу понять.

Воссоединения Жоржинью с Сарри? Жоржинью перейдет в Челси независимо от тренера", – цитирует Де Лаурентиса Football Italia.