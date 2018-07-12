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Де Лаурентис: Жоржинью перейдет в Челси независимо от тренера

11 июля 16:05 135 Читати українською
Де Лаурентис: Жоржинью перейдет в Челси независимо от тренера
Жоржинью / фото: ФК Наполи

Президент Наполи Арулио Де Лаурентис подтвердил уход бывшего наставника команды Маурицио Сарри и трансфер полузащитника Жоржинью в Челси

"Сделка по Сарри близка к завершению. Я сообщил свои условия, остальное – в руках юристов.

Сарри согласовал разрыв контракта с Наполи

Жоржинью? Мы сказали себе, что если у него будут предложения, мы их рассмотрим. Я хочу попросить прощения у Манчестер Сити. Если игрок выбирает Лондон вместо Манчестера – я могу это понять. Если в Челси будут ему больше платить – тоже могу понять.

Воссоединения Жоржинью с Сарри? Жоржинью перейдет в Челси независимо от тренера", – цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

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