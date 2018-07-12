toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Де Лаурентис подтвердил, что Сарри вскоре возглавит Челси

11 июля 16:24 59 Читати українською
Де Лаурентис подтвердил, что Сарри вскоре возглавит Челси
Маурицио Сарри / Getty Images

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис сообщил, что переговоры по Маурицио Сарри подходят к завершению.

Маурицио Сарри должен вскоре официально стать главным тренером лондонского Челси. Об этом сообщил президент Наполи Аурелио Де Лаурентис.

Де Лаурентис: Жоржинью перейдет в Челси независимо от тренера

"Сарре близок к тому, чтобы возглавить Челси. Мои юристы контактируют с его для завершения процесса", – цитирует Де Лаурентиса итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 9 июля лондонская команда вышла из отпуска и пока руководит процессом нынешний наставник Антонио Конте.

Теги
Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
28
мин
Партизани
18:30
Марибор
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук