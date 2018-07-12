Де Лаурентис подтвердил, что Сарри вскоре возглавит Челси

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис сообщил, что переговоры по Маурицио Сарри подходят к завершению.

Маурицио Сарри должен вскоре официально стать главным тренером лондонского Челси. Об этом сообщил президент Наполи Аурелио Де Лаурентис.

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"Сарре близок к тому, чтобы возглавить Челси. Мои юристы контактируют с его для завершения процесса", – цитирует Де Лаурентиса итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 9 июля лондонская команда вышла из отпуска и пока руководит процессом нынешний наставник Антонио Конте.

