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Саррі намагатиметься переконати Куртуа, Азара та Вілліана залишитись у Челсі

12:50 619 Читать на русском
Саррі намагатиметься переконати Куртуа, Азара та Вілліана залишитись у Челсі
Мауріціо Саррі / Getty Images

У разі призначення на посаду головного тренера Челсі Мауріціо Саррі прагнутиме зберегти в складі Тібо Куртуа, Едена Азара та Вілліана.

Мауріціо Саррі після призначення на посаду головного тренера Челсі в першу чергу прагне зберегти голкіпера Тібо Куртуа, а також вінгерів Едена Азара та Вілліана, повідомляє Rite Score.

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Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс підтвердив, що переговори щодо фахівця підходять до завершення і італієць має невдовзі очолити лондонську команду. Також Де Лаурентіс повідомив, що півзахисник Жоржінью перейде в Челсі незалежно від тренера.

"Сині" вже вийшли з відпустки і процесом наразі керує нинішній наставник Антоніо Конте. У разі звільнення він отримає компенсацію 9 мільйонів фунтів.

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Челсі Челсі Англія Тібо Куртуа Тібо Куртуа Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Вілліан Вілліан Еден Азар Еден Азар
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