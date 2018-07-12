Саррі намагатиметься переконати Куртуа, Азара та Вілліана залишитись у Челсі

У разі призначення на посаду головного тренера Челсі Мауріціо Саррі прагнутиме зберегти в складі Тібо Куртуа, Едена Азара та Вілліана.

Мауріціо Саррі після призначення на посаду головного тренера Челсі в першу чергу прагне зберегти голкіпера Тібо Куртуа, а також вінгерів Едена Азара та Вілліана, повідомляє Rite Score.

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Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс підтвердив, що переговори щодо фахівця підходять до завершення і італієць має невдовзі очолити лондонську команду. Також Де Лаурентіс повідомив, що півзахисник Жоржінью перейде в Челсі незалежно від тренера.

"Сині" вже вийшли з відпустки і процесом наразі керує нинішній наставник Антоніо Конте. У разі звільнення він отримає компенсацію 9 мільйонів фунтів.