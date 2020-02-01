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Санжар выделил приоритетные позиции, над которыми клуб работает на трансферном рынке

14:44 4 Читати українською
Санжар выделил приоритетные позиции, над которыми клуб работает на трансферном рынке
Роман Санжар / ФК Карпаты

Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар поделился мыслями относительно усиления команды до начала возобновления сезона.

"Весенняя часть для нас будет очень непростой. Чтобы ребята где-то не поплыли, не сломались в дороге – необходимы опытные игроки.

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Больше всего меня волнует группа атаки. Хотел бы усилить именно ее. Вингеры, нападающие... Больше всего мы требуем изменений именно в этой линии", – сказал Санжар в комментарии программе Футбол NEWS.

Напомним, сейчас Карпаты занимают последнее место в УПЛ. Свой первый официальный матч в 2020 году "зелено-белые" сыграют 22 февраля против СК Днепр-1.

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Карпаты Карпаты Роман Санжар Роман Санжар Трансферы Зимние сборы
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