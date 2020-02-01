Санжар выделил приоритетные позиции, над которыми клуб работает на трансферном рынке

Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар поделился мыслями относительно усиления команды до начала возобновления сезона.

"Весенняя часть для нас будет очень непростой. Чтобы ребята где-то не поплыли, не сломались в дороге – необходимы опытные игроки.

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Больше всего меня волнует группа атаки. Хотел бы усилить именно ее. Вингеры, нападающие... Больше всего мы требуем изменений именно в этой линии", – сказал Санжар в комментарии программе Футбол NEWS.

Напомним, сейчас Карпаты занимают последнее место в УПЛ. Свой первый официальный матч в 2020 году "зелено-белые" сыграют 22 февраля против СК Днепр-1.

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