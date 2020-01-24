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Санжар: Не в моей компетенции давать оценку работе руководства Карпат

21:19 85 Читати українською
Санжар: Не в моей компетенции давать оценку работе руководства Карпат
Роман Санжар / Сайт Карпат

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился мыслями о перспективах команды на фоне финансовых проблем.

"Руки мы не опускаем. Хотя после январских кадровых потерь Карпаты стали еще моложе.

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Не в моей компетенции давать оценку работе клубного руководства, но оно прилагает усилия, чтобы быстрее ликвидировать задолженности. От этого будет очень многое зависеть. Что касается непосредственно моих подопечных, то радует, что у них горят глаза, они рвутся в бой", – подчеркнул Санжар в комментарии Команда№1.

Напомним, что сейчас Карпаты занимают последнее место УПЛ. Свой первый официальный матч в 2020 году "зелено-белые" сыграют 22 февраля против СК Днепр-1.

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