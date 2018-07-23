Санжар: У Олимпика есть перспектива

Главный тренер Олимпика Роман Санжар прокомментировал поражение от Черноморца в матче 1 тура УПЛ 2018/19.

"Хочу поздравить Черноморец с победой. Для нас сегодняшний матч оказался очень сложным. Считаю, мы неплохо начали игру, имели моменты, но пропустили нелепый гол, и все же в первом тайме не выдержали установку на игру.

Черноморец – Олимпик – 2:1 – видео голов и обзор матча

В перерыве мы с ребятами переговорили, появилось настроение, ребята начали более правильно играть, пошли моменты, острота у ворот соперника. Но опять пропустили нелепый гол из аута. Понятно, что после этого было трудно. Но молодцы, не сломались. Забили гол, заработали пенальти, который должны были реализовывать, но, к сожалению, не удалось. И, как следствие, не удалось вытянуть такой сложный для нас матч.

Вижу, что в игровых моментах на сегодняшний день ребята не до конца понимают, что я прошу. Есть элементы игры, которые у нас уже выходят, есть то, над чем еще надо работать. Я считаю, что если ребята с таким желанием будут работать с такой самоотдачей, то у этой команды есть перспектива", – цитирует Санжара официальный сайт Черноморца.