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Санжар: У Олимпика есть перспектива

24 июля 06:30 1 Читати українською
Санжар: У Олимпика есть перспектива
Роман Санжар / фото: ФК Олимпик

Главный тренер Олимпика Роман Санжар прокомментировал поражение от Черноморца в матче 1 тура УПЛ 2018/19.

"Хочу поздравить Черноморец с победой. Для нас сегодняшний матч оказался очень сложным. Считаю, мы неплохо начали игру, имели моменты, но пропустили нелепый гол, и все же в первом тайме не выдержали установку на игру.

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В перерыве мы с ребятами переговорили, появилось настроение, ребята начали более правильно играть, пошли моменты, острота у ворот соперника. Но опять пропустили нелепый гол из аута. Понятно, что после этого было трудно. Но молодцы, не сломались. Забили гол, заработали пенальти, который должны были реализовывать, но, к сожалению, не удалось. И, как следствие, не удалось вытянуть такой сложный для нас матч.

Вижу, что в игровых моментах на сегодняшний день ребята не до конца понимают, что я прошу. Есть элементы игры, которые у нас уже выходят, есть то, над чем еще надо работать. Я считаю, что если ребята с таким желанием будут работать с такой самоотдачей, то у этой команды есть перспектива", – цитирует Санжара официальный сайт Черноморца.

Украина1 тур

Черноморец - Олимпик: Понедельник 23 июля 2018

Черноморец
Матч окончен
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