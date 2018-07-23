Санжар: У Олімпіка є перспектива

Головний тренер Олімпіка Роман Санжар прокоментував поразку від Чорноморця в матчі 1 туру УПЛ 2018/19.

"Хочу привітати Чорноморець з перемогою. Для нас сьогоднішній матч виявився дуже складним. Вважаю, ми непогано розпочали гру, мали моменти, але пропустили безглуздий гол, і все-таки в першому таймі не витримали установку на гру.

Чорноморець – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У перерві ми з хлопцями переговорили, з'явився настрій, хлопці почали більш правильно грати, пішли моменти, гострота біля воріт суперника. Але знову пропустили безглуздий гол з ауту. Зрозуміло, що після цього було важко. Але молодці, що не зламалися. Забили гол, заробили пенальті, який повинні були реалізовувати, але, на жаль, не вдалося. І, як наслідок, не вдалося витягнути такий складний для нас матч.

Бачу, що в ігрових моментах на сьогоднішній день хлопці не до кінця розуміють те, що я прошу. Є елементи гри, які у нас вже виходять, є те, над чим ще треба працювати. Я вважаю, що якщо хлопці з таким бажанням будуть працювати, з такою самовіддачею, то у цієї команди є перспектива", – цитує Санжара офіційний сайт Чорноморця.