Черноморец – Олимпик – 2:1 – видео голов и обзор матча / фото из соцсетей

В поединке 1 тура УПЛ 2018/19 Черноморец сумел удержать победу над Олимпиком. Смотрите видео голов и обзор матча Черноморец – Олимпик.

Черноморец в Одессе одолел Олимпик благодаря голам Рыжука и Татаркова. У гостей гол престижа на счету Дегтярева. Олимпик мог вырвать ничью, но Балашов не сумел реализовать пенальти.

Черноморец минимально победил Олимпик

УПЛ 2018/19, 1 тур

Черноморец – Олимпик – 2:1

Голы: Рижук, 9, Татарков, 66 – Дегтярев, 70

Нереализованный пенальти: Балашов, 84