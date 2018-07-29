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Санжар: У нас с Ворсклой всегда сложные матчи

20:04 16 Читати українською
Санжар: У нас с Ворсклой всегда сложные матчи
Роман Санжар / фото: ФК Олимпик

Главный тренер Олимпика Роман Санжар поделился впечатлениями после матча 2-го тура УПЛ против Ворсклы.

"Это важная победа. Я уже говорил, что по сути, у нас строится новая команда. С точки зрения командного духа, психологии было важно победить, чтобы игроки поверили в себя, в тренерский штаб. Играли с хорошей крепкой командой.

Олимпик – Ворскла – 1:0 – видео гола и обзор матча

У нас с Ворсклой всегда сложные матчи. Хорошо, что получилось забить быстрый гол. Видимо, повлияла психология. Мы сели и стали играть на результат и удерживать счет.

Ворскла за счет верховых передач и напора создавала напряжение. Хорошо, что довели матч до победы.

Балашов? В Одессе он сыграл не очень удачно. Хорошо, что сегодня реабилитировался и принес команде победу", – цитирует Санжара телеканал Футбол 1.

Украина2 тур

Олимпик - Ворскла: Воскресенье 29 июля 2018

Олимпик
Матч окончен
1 : 0
Ворскла
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Олимпик - Ворскла Олимпик Олимпик Роман Санжар Роман Санжар
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