Санжар: У нас с Ворсклой всегда сложные матчи

Главный тренер Олимпика Роман Санжар поделился впечатлениями после матча 2-го тура УПЛ против Ворсклы.

"Это важная победа. Я уже говорил, что по сути, у нас строится новая команда. С точки зрения командного духа, психологии было важно победить, чтобы игроки поверили в себя, в тренерский штаб. Играли с хорошей крепкой командой.

Олимпик – Ворскла – 1:0 – видео гола и обзор матча

У нас с Ворсклой всегда сложные матчи. Хорошо, что получилось забить быстрый гол. Видимо, повлияла психология. Мы сели и стали играть на результат и удерживать счет.

Ворскла за счет верховых передач и напора создавала напряжение. Хорошо, что довели матч до победы.

Балашов? В Одессе он сыграл не очень удачно. Хорошо, что сегодня реабилитировался и принес команде победу", – цитирует Санжара телеканал Футбол 1.