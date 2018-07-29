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Санжар: У нас з Ворсклою завжди складні матчі

20:03 39 Читать на русском
Санжар: У нас з Ворсклою завжди складні матчі
Роман Санжар / фото: ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка Роман Санжар поділився враженнями після матчу 2-го туру УПЛ проти Ворскли.

"Це важлива перемога. Я вже говорив, що по суті, у нас будується нова команда. З точки зору командного духу, психології було важливо перемогти, щоб гравці повірили в себе, в тренерський штаб. Грали з хорошою міцною командою.

Олімпік – Ворскла – 1:0 – відео голів та огляд матчу

У нас з Ворсклою завжди складні матчі. Добре, що вийшло забити швидкий гол. Мабуть, вплинула психологія. Ми сіли і стали грати на результат і утримувати рахунок.

Ворскла за рахунок верхових передач і напору створювала напругу. Добре, що довели матч до перемоги.

Балашов? В Одесі він зіграв не дуже вдало. Добре, що сьогодні реабілітувався і приніс команді перемогу", – цитує Санжара телеканал Футбол 1.

Україна2 тур

Олімпік - Ворскла: Неділя 29 липня 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 0
Ворскла
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Теги
Олімпік - Ворскла Олімпік Олімпік Роман Санжар Роман Санжар
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