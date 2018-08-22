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Санжар: Терпение – это главный фактор в матчах с Шахтером

17:14 15 Читати українською
Санжар: Терпение – это главный фактор в матчах с Шахтером

Главный тренер Олимпика Роман Санжар рассказал о подготовке команды к матчу с Шахтером.

"Задача – восстановиться после предыдущей игры с Зарей. Нужно накопить силы. Времени совсем немного, разберем игру "горняков" и таким образом будем готовиться к матчу.

В пятницу не сыграет только Сергей Вакуленко, который арендован нами у Шахтера. Все остальные ребята, за исключением давно травмированного Жени Цимбалюка, в строю и готовятся к игре.

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Ключевыми аспектами станут организация игры, максимальная концентрация и терпение. Ну, конечно же, терпение, оно очень важно в матчах с Шахтером, потому что у горняков всегда есть моменты.

Трудно предположить, как будет складываться матч. Каждая из команд будет решать свои задачи. Матч с Шахтером будет принципиальным и непростым. А будет он зрелищным или нет, увидим в пятницу", – цитирует Санжар официальный сайт Олмипика.

Напомним, матч 6-го тура УПЛ Олимпик – Шахтер состоится 24 августа, начало в 19:00.

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Украина6 тур

Олимпик - Шахтер: Пятница 24 августа 2018

Олимпик
до матча
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дн
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1
час
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1
мин
Шахтер
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