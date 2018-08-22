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Санжар: Терпіння – це головний фактор у матчах з Шахтарем

17:14 117 Читать на русском
Санжар: Терпіння – це головний фактор у матчах з Шахтарем
Роман Санжар / Фото ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка Роман Санжар розповів про підготовку команди до матчу з Шахтарем.

"Завдання – відновитися після попередньої гри з Зорею. Потрібно накопичити сили. Часу зовсім небагато, розберемо гру "гірників" і таким чином будемо готуватися до матчу.

У п'ятницю не зіграє тільки Сергій Вакуленко, який орендований нами у Шахтаря. Всі інші хлопці, за винятком давно травмованого Жені Цимбалюка, в строю і готуються до гри.

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Ключовими аспектами стануть організація гри, максимальна концентрація і терпіння. Ну, звичайно ж, терпіння, воно дуже важливо в матчах з Шахтарем, тому що у гірників завжди є моменти.

Важко припустити, як буде складатися матч. Кожна з команд буде вирішувати свої завдання. Матч з Шахтарем буде принциповим і непростим. А буде він видовищним чи ні, побачимо в п'ятницю", – цитує Санжара офіційний сайт Олміпіка.

Нагадаємо, матч 6-го туру УПЛ Олімпік – Шахтар відбудеться 24 серпня, початок о 19:00.

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Україна6 тур

Олімпік - Шахтар: П'ятниця 24 серпня 2018

Олімпік
до матчу
1
дн
:
23
год
:
59
хв
Шахтар
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Олімпік - Шахтар Олімпік Олімпік Роман Санжар Роман Санжар
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