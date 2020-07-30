Санжар эмоционально прокомментировал свой уход из Карпат

"Досадно, что нам не удалось воплотить задуманное в жизнь. Этот год оказался особенно сложным для Карпат, хотя сейчас я не хотел бы акцентировать внимание на негативе. Хочу пожелать львовскому клубу успехов, развития и новых побед. Болельщики Карпат заслужили, чтобы в дальнейшем их любимая команда дарила им приятные мгновения, ведь в последнее время они пережили немало сложных моментов.

Санжар официально покинул Карпаты

О верности и преданности львовских болельщиков знаю не понаслышке. Как бы ни было сложно команде, фанаты всегда были рядом. Часто именно поддержка этих людей дарила нам надежду и веру в себя. Где бы мы ни играли, в Мариуполе или в Луцке – Карпаты никогда не оставались без поддержки. Это основа клуба, его гордость и опора. Приятно было чувствовать себя частью зелено-белой семьи.

За время работы во Львове я встретил много замечательных людей. Футболисты и административный персонал всегда были единым целым. Когда буду вспоминать в будущем этот этап карьеры, то буду помнить об их профессионализме и порядочности. Важно, что наши общение и отношения не прекращаются. Надеюсь, что встречусь с Карпатами. В жизни всякое случается, поэтому не исключать никаких вариантов", – цитирует Санжара официальный сайт Карпат.

Напомним, Санжар возглавил Карпаты уже по ходу сезона, заменив Александра Чижевского. Под его руководством львовяне получили лишь одну победу, но даже не сумели завершить чемпионат. За две неявки без уважительных причин УПЛ приняла решение досрочно снять команду с чемпионата.

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