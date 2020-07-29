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Санжар официально покинул Карпаты

19:16 - Читати українською
Санжар официально покинул Карпаты
Роман Санжар / фото: ФК Карпаты

Львовские Карпаты объявили о разрыве контракта с наставником команды Романом Санжаром. Совладелец "зелено-белых" Олег Смалийчук тепло попрощался с уже бывшим тренером.

"Сегодня, когда Карпаты по итогам сезона понизились в классе, наши дороги расходятся, но будущее переполнено неожиданностями.

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По итогам этого этапа могу только поблагодарить Романа Санжара и его тренерский штаб. Поблагодарить за фанатичное упорство и стремление поднять команду со дна, за стойкость, терпение, мужество, упорную работу с молодежью и готовность на все имеющиеся проблемы работать с командой до конца.

Эти качества многое стоят в футболе, и заслуживают максимальное уважение. Именно в тяжелой минуте становится понятно – кто есть кто. За непродолжительное время нашего знакомства начал уважать Романа за человеческие качества и профессионализм, и от всей души желаю тренеру дальнейших успехов и прогресса", – приводит слова совладельца Карпат Олега Смалийчука официальный сайт "львов".

Напомним, Санжар возглавил Карпаты уже по ходу сезона, заменив Александра Чижевского. Под его руководством львовяне получили лишь одну победу, но даже не сумели завершить чемпионат. За две неявки без уважительных причин УПЛ приняла решение досрочно снять команду с чемпионата.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу

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