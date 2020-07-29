Санжар емоційно прокоментував свій відхід з Карпат

"Прикро, що нам не вдалося втілити задумане у життя. Цей рік виявився особливо складним для Карпат, хоча зараз я не хотів би акцентувати увагу на негативі. Передусім хочу побажати львівському клубу успіхів, розвитку і нових перемог. Вболівальники Карпат заслужили на те, щоб в подальшому їхня улюблена команда дарувала їм приємні миттєвості, адже останнім часом вони пережили чимало складних моментів.

Санжар офіційно покинув Карпати

Про вірність та відданість львівських вболівальників знаю не з чужих слів. Як би не було складно команді, фанати завжди були поруч. Часто саме підтримка цих людей дарувала нам надію і віру в себе. Де б ми не грали, у Маріуполі чи в Луцьку, Карпати ніколи не залишалися без підтримки. Це основа клубу, його гордість і опора. Приємно було відчувати себе частинкою зелено-білої сім’ї.

За час роботи у Львові я зустрів багато чудових людей. Футболісти та адміністративний персонал завжди були єдиним цілим. Коли згадуватиму у майбутньому цей етап кар’єри, то пам’ятатиму про їхній професіоналізм і порядність. Важливо, що наше спілкування і стосунки не припиняються. Також сподіваюся, що зустрінуся з Карпатами. У житті всяке трапляється, тому не виключатиму жодних варіантів", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, Санжар очолив Карпати вже впродовж сезону, замінивши Олександра Чижевського. Під його керівництвом львів'яни здобули лише одну перемогу, але навіть не зуміли завершити чемпіонат. За дві неявки без поважних причин УПЛ прийняла рішення достроково зняти команду з чемпіонату.

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