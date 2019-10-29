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Санжар: Против Шахтера Карпатам будет труднее, чем против Динамо

17:56 7 Читати українською
Санжар: Против Шахтера Карпатам будет труднее, чем против Динамо
Роман Санжар / ФК Карпаты

Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар считает, что матч против донецкого Шахтера для его команды будет тяжелее, чем недавняя игра против Динамо (1:1).

 

"Не вижу ничего плохого, что приходится играть два матча с грандами. Впереди недельный цикл тренировочного процесса. Сейчас важно, как можно быстрее забыть игру с Динамо, аккумулировать эмоции и хорошо изучить Шахтер.

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Считаю, что с "горняками" будет труднее. В дончан больше креативных футболистов, способных импровизировать и обыгрывать один в один. Будем тщательно готовиться, понимая все это. А как получится, увидим по ходу игры", – цитирует Санжара zbirna.com.

Напомним, в 13-м туре УПЛ Карпаты примут донецкий Шахтер. Матч состоится в субботу, 2-го ноября. Начало - в 14:00.

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