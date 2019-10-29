Санжар: Против Шахтера Карпатам будет труднее, чем против Динамо

Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар считает, что матч против донецкого Шахтера для его команды будет тяжелее, чем недавняя игра против Динамо (1:1).

"Не вижу ничего плохого, что приходится играть два матча с грандами. Впереди недельный цикл тренировочного процесса. Сейчас важно, как можно быстрее забыть игру с Динамо, аккумулировать эмоции и хорошо изучить Шахтер.

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Считаю, что с "горняками" будет труднее. В дончан больше креативных футболистов, способных импровизировать и обыгрывать один в один. Будем тщательно готовиться, понимая все это. А как получится, увидим по ходу игры", – цитирует Санжара zbirna.com.

Напомним, в 13-м туре УПЛ Карпаты примут донецкий Шахтер. Матч состоится в субботу, 2-го ноября. Начало - в 14:00.

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