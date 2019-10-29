Санжар: Проти Шахтаря Карпатам буде важче, ніж проти Динамо

Головний тренер львівських Карпат Роман Санжар вважає, що матч проти донецького Шахтаря для його команди буде важчим, ніж недавня гра проти Динамо (1:1).

"Не бачу нічого поганого, що доводиться грати два матчі з грандами. Попереду тижневий цикл тренувального процесу. Зараз важливо якнайшвидше забути гру з Динамо, акумулювати емоції і добре вивчити Шахтар.

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Вважаю, що з "гірниками" буде важче. У донеччан більше креативних футболістів, здатних імпровізувати і обігравати один в один. Будемо ретельно готуватися, розуміючи все це. А як вийде, побачимо по ходу гри", – цитує Санжара офіційний сайт "зелено-білих"

Нагадаємо, в 13-му турі УПЛ Карпати приймуть донецький Шахтар. Матч відбудеться в суботу, 2-го листопада. Початок – о 14:00.

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