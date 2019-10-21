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Санжар рассказал об общении с Дыминским и требованиях президента к игре Карпат

11:01 64 Читати українською
Санжар рассказал об общении с Дыминским и требованиях президента к игре Карпат
Роман Санжар / ФК Карпаты

Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар рассказал, что поможет команде улучшить свое положение в турнирной таблице УПЛ.

"Нужно время, нужно еще доукомплектовываться. Должны быть лидеры, этой команде этого и не хватает.

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Сейчас с Дыминским общаемся по телефону. Он хочет видеть атакующую и агрессивную игру с ударами по воротам, с комбинациями, прессингом. Будут победы – будет доверие. Что бы мы ни говорили, не будет побед, игры – не будет доверия", – сказал Санжар в эфире Великого футбола.

Напомним. в 11-м туре УПЛ Карпаты расписали мировую со Львовом (0:0). Сейчас команда Романа Санжара занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков.

Карпаты и Львов расписали ничью в дерби с двумя удалениями и двумя незабитыми пенальти

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Карпаты Карпаты Роман Санжар Роман Санжар Петр Дыминский
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