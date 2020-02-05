Санжар разочарован потенциальными новичками Карпат

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился неутешительными впечатлениями от спарринга против Тузла Сити (0:1).

"В первой половине встречи мы больше владели мячом, у нас работало взаимодействие на футбольном поле. Мы превосходили соперника по контролю игры и создавали некоторые моменты у ворот Тузла Сити. Однако позволили боснийцам создать несколько возможностей у наших владений. Также сами себе привезли гол. Отмечу, что у нас было желание отыграться, однако где-то не хватало мастерства в завершающей фазе атаки.

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После перерыва игра с точки зрения ее организации сломалась: у нас на просмотре были некоторые игроки, что, к слову, меня совершенно не впечатлили, и несколько наших ребят играли не на своих позициях. Во втором тайме мне было важно отследить индивидуальные качества игроков, и я получил определенную информацию. В целом же, если говорить по игре, то я недоволен", – цитирует Санжара официальный сайт клуба.

Это первое поражение "львов" во время турецких сборов. После 18-ти туров УПЛ Карпаты расположились на последней строчке турнирной таблицы.

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