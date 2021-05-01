Екс-тренер Карпат та Олімпіка Роман Санжар висловився щодо матчу 24-го туру УПЛ між полтавською та київською командами.

"Після завоювання чемпіонського титулу Динамо може розслабитися. Звичайно, тренерський штаб буде налаштовувати футболістів на боротьбу, на важкий матч.

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Але підсвідомо динамівці все одно будуть відчувати, що головне завдання вже виконано. Багато що буде залежати у цьому матчі від внутрішнього настрою кожного гравця Динамо. Кияни фаворити, але факт того, що команда вже чемпіон, може зіграти на користь полтавців", – сказав Санжар у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок 24-го туру між Ворсклою та Динамо відбудеться вже сьогодні, 1 травня. Початок зустрічі о 19:30.

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