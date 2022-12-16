Контракт Фернанду Сантуша діяв до кінця Євро-2024, але провал на чемпіонаті світу-2022 коштував тренеру посади.

Звільнений з посади головного тренера збірної Португалії Фернанду Сантуш отримав серйозну компенсацію. Як повідомляє Correio da Manha, Федерація футболу Португалії заплатила 68-річному фахівцю 4,5 мільйона євро.

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Така велика сума пояснюється терміном контракту тренера з португальською федерацією. Сантуш мав керувати національною командою до кінця Євро-2024.

Нагадаємо, Сантуш очолював португальську команду з вересня 2014 року (109 матчів, 67 перемог, 19 поразок і 23 нічиї). Під його керівництвом вона виграла Євро-2016 та Лігу націй-2019.

Серед кандидатів на вакантну посаду називають Жозе Моурінью, тренера молодіжки Руя Жорже, екс-тренера Шахтаря Паулу Фонсеку, Жорже Жезуша, Паулу Бенту та Карлуша Кейруша.

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