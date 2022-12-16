"Я ухожу с чувством большой благодарности. Быть тренером сборной, представлять страну – это привилегия. Это была мечта, которую я осуществил. Цель, которую я достиг.

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Благодарю своих игроков, с которыми мне довелось проработать с 2014 года – всех, без исключения. Тренеру нужно принимать тяжелые решения и делать непростой выбор. Конечно, недовольные этим выбором будут всегда. Однако я уверяю, что принимал их во благо сборной Португалии", – цитирует Сантуша Record.

Напомним, что в матчах 1/8 и 1/4 финала ЧМ-2022 Сантуш оставлял Криштиану Роналду на скамейке запасных, и игрок был недоволен этим решением.

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