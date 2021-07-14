Нападник Саутгемптона Денні Інгз очолив трансферний список Тоттенхема, повідомляє The Telegraph.

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На підписанні 28-річного англійця наполягає новий тренер лондонців Нуну Ешпіріту Санту. Португальський фахівець хоче грати за схемою з двома форвардами і бачить Денні достойним кандидатом в пару до Харрі Кейна.

У минулому сезоні АПЛ Інгз провів 29 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 4-ма асистами. Тоттенхем фінішував на 7-й сходинці і виступатиме у Лізі конференцій.

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