"Когда сердце твое переполняет любовь, сложно сменить свой путь. Как и ты, я знаю, как это любить одну футболку, которую носишь каждый день. Как и ты, я знаю, что нет лучшего места, чем то, где ты чувствуешь себя дома.

Месси отложил решение о своем будущем – выборы нового президента Барселоны станут ключевыми

Поздравляю тебя с историческим достижением, Лионель. Но прежде всего – поздравляю тебя с прекрасным карьерой в Барселоне. К сожалению, такие истории, как у нас с тобой, истории долгой любви к одному и тому же клубу, будут встречаться все реже и реже.

Я восхищаюсь тобой, Лионель Месси", – красиво написал Пеле в своем Instagram.

В матче с Валенсией (2:2) звездный аргентинец оформил 643 гол за Барселону, что стало повторением рекорда Пеле – бразилец забил столько же за Сантос.

Барселона – Валенсия: Месси в суперклубе Пеле, безумие гранда, акценты из Динамо, комедия судьи и россиянина