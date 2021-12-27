Сантос по-своєму порахував голи Пеле, який нібито поступився Мессі рекордною кількістю точних ударів за один клуб.

"Риби" на своєму офіційному сайті запевнили, що Король футболу у їхньому складі забив не 643 м'ячі, а 1029.

Пеле красиво привітав Мессі з повторенням легендарного рекорду

Дослідники статистики "позбавили" Пеле неймовірної кількості голів визнаним грандам Латинської Америки (Бока Хуніорс, Расінг, Коло Коло, Універсідад де Чилі, Амеріка) та Європи (Реал, Наполі, Ювентус, Бенфіка, Андерлехт). Легендарний бразилець чотири рази засмучував Барселону, але навіть ці м'ячі не врахували. Сантос наполягає, що в актив Пеле слід заносити голи у товариських матчах, які проводилися за офіційними правилами і з дозволу ФІФА.

Нагадаємо, Ліонель Мессі відзначився 644 м'ячами, що є рекордом у складі одного клубу.

“Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили