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Дерлис Гонсалес забил за Сантос в матче с Коринтиансом

16:55 9 Читати українською
Дерлис Гонсалес забил за Сантос в матче с Коринтиансом
Дерлис Гонсалес / фото из открытых источников

Форвард Сантоса Дерлис Гонсалес отличился забитым голом в матче чемпионата Бразилии с Коринтиансом.

Парагваец, контракт которого принадлежат Динамо, отличился голом в полуфинальном матче плей-офф чемпионата Паулисты против Коринтианса. Отметим, что этот гол не помог "рыбам" избежать поражения со счетом 1:2.

Дерлис Гонсалес забил гол за сборную Парагвая через минуту после выхода на замену

Теперь Сантосу придется приложить усилия, чтобы отыграться во втором матче. Дерлис вышел в стартовом составе Сантоса и отличился на 8-й минуте встречи, восстановив паритет в матче.

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