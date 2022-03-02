Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун, которому принадлежит московский Спартак, стал одной из самых больших жертв антивоенных санкций. С 24 февраля капитализация "Лукойла" снизилась с 32,7 млрд долларов до 23,76 млрд. Всего бизнесмен потерял 80% капитала.

Россия напала на Украину: Эвертон против грязных денег оккупантов, российских игроков дальше наказывают в Европе (LIVE)

Сам Федун подтвердил, что имеет проблемы: "Да, есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать Спартак".

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

"Росіяни – це орки, суміш орди з монголами та удмуртами": екс-хавбек Металіста – про зраду, окупантів і терор у Харкові