Оточення Владіміра Путіна вже безпосередньо відчуває наслідки економічної блокади через вторгнення в Україну.

Віце-президент компанії "Лукойл" Леонід Федун, якому належить московський Спартак, став однією з найбільших жертв антивоєнних санкцій. З 24 лютого капіталізація "Лукойлу" знизилася з 32,7 млрд доларів до 23,76 млрд. Загалом бізнесмен втратив 80% капіталу.

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Сам Федун підтвердив, що має проблеми: "Так, є величезні складнощі, але я продовжую фінансувати Спартак".

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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