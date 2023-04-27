Шеффилд Юнайтед за два тура до финиша гарантировал себе вторую позицию Чемпионшипа и прямую путевку в Премьер-лигу на следующий сезон.

Чемпионшип, 44 тур

Шеффилд Юнайтед – Вест Бромвич – 2:0

Голы: Берге, 58, Ахмедходжич, 76

Один новый участник АПЛ 2023/24 стал известен еще раньше. Бернли под руководством Венсана Компани досрочно оформил повышение в классе и обеспечил себе первое место. Вторым новичком Премьер-лиги на следующий сезон стал Шеффилд Юнайтед. "Клинкам" достаточно было обыграть Вест Бромвич – середняка турнирной таблицы.

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Подопечные Пола Хекингботтома справились с заданием, забив два гола во втором тайме. Шеффилд Юнайтед, занявший последнее место в АПЛ 2020/21 и вылетевший в Чемпионшип, за два тура до завершения регулярного чемпионата оформил повышение в классе.

В плей-офф за последнюю путевку в АПЛ точно сыграют Лутон и Миддлсбро. На еще два места претендуют целый ряд клубов – Ковентри, Сандерленд, Миллуолл, Блэкберн, Вест Бромвич, Престон и даже Норвич с Суонси. Пятую и двенадцатую позиции разделяют всего 4 очка.