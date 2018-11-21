Санчо не держит зла на Манчестер Сити и готов вернуться в клуб

Талантливый форвард Боруссии Д Джайдон Санчо, который летом 2017-го года покинул Манчестер Сити, может вернуться на Туманный Альбион.

18-летний Санчо, в последнее время очень успешно выступает в составе "шмелей" и является одним из лидеров Боруссии, не держит зла на Манчестер Сити и готов вернуться в манчестерский клуб, если покинет Боруссию Дортмунд, сообщает Bleacher Report.

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Отмечается, что Ман Сити будет приоритетным вариантом для англичанина, если тот решит покинуть Дортмунд.

К слову, Санчо стал игроком "шмелей", перейдя именно с Манчестер Сити. Главная причина перехода – желание Санчо, который редко выходил на поле в составе "горожан", стабильно играть в первой команде.

Сейчас феноменальная форма Джейдон может заставить руководство манкунианцев и Пепа Гвардиолу задуматься о возвращении в команду молодого вундеркинда.

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