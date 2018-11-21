Санчо не тримає зла на Манчестер Сіті та готовий повернутися в клуб

Талановитий форвард Борусії Д Джайдон Санчо, який влітку 2017 року покинув Манчестер Сіті, може повернутись на Туманний Альбіон.

18-річний Санчо, який останнім часом дуже успішно виступає у складі "джмелів" та є одним із лідерів Борусії, не тримає зла на Манчестер Сіті та готовий повернутись у манчестерський клуб, якщо покине Дортмунд, повідомляє Bleacher Report.

Санчо став найкращим гравцем жовтня у Бундеслізі

Зазначається, що Ман Сіті буде пріорітетним варіантом для англійця, якщо той вирішить покинути Борусію.

До слова, Санчо став гравцем "джмелів", перейшовши саме з Манчестер Сіті. Головна причина переходу – бажання Санчо, який рідко виходив на поле у складі "містян", стабільно грати у першій команді.

Зараз феноменальна форма Джейдона може змусити керівництво манкуніанців і Пепа Гвардіолу замислитись про повернення у команду молодого вундеркінда.

Майбутнє за Дортмундом: Борусія найграмотніше проводить трансфери – Санчо підтвердить