Санчес закрылся на карантин с горячей моделью – пару "разоблачили" собаки форварда Интера

Форвард Интера Алексис Санчес решил переждать пандемию в очень приятной компании.

Алексис Санчес на время карантина ответственно изолировался, уменьшив контакты до одного человека и двух собак.

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Таблоид The Sun раньше подозревал 31-летнего чилийца в отношениях с известной моделью Анной Модлер, но красавица "спалилась" сама, опубликовав фото с домашними любимцами Санчеса.

Напомним, Алексис на правах аренды защищает цвета Интера, контракт игрока принадлежит Манчестер Юнайтед. В нынешнем сезоне Серии А Санчес провел 9 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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