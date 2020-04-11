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Санчес закрылся на карантин с горячей моделью – пару "разоблачили" собаки форварда Интера

13:41 152 Читати українською
Санчес закрылся на карантин с горячей моделью – пару "разоблачили" собаки форварда Интера
Анна Модлер / Фото из открытых источников

Форвард Интера Алексис Санчес решил переждать пандемию в очень приятной компании.

Алексис Санчес на время карантина ответственно изолировался, уменьшив контакты до одного человека и двух собак.

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Таблоид The Sun раньше подозревал 31-летнего чилийца в отношениях с известной моделью Анной Модлер, но красавица "спалилась" сама, опубликовав фото с домашними любимцами Санчеса.

Напомним, Алексис на правах аренды защищает цвета Интера, контракт игрока принадлежит Манчестер Юнайтед. В нынешнем сезоне Серии А Санчес провел 9 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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Busy being busy

Допис, поширений Anna Modler (@annamodler)

5’6 my height, but my attitude is 6’1

Допис, поширений Anna Modler (@annamodler)

Holiday in paradise #mexico #tulum

Допис, поширений Anna Modler (@annamodler)

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Теги
Англия Интер Интер Девушки футболистов Алексис Санчес Алексис Санчес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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