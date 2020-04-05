Алексис Санчес угрожает позициям Ярмоленко в Вест Хэме

Алексис Санчес может согласиться на неожиданный переход для реанимации своей карьеры.

Вест Хэм заинтересован в услугах 31-летнего чилийца, информирует Daily Express.

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Интер не настроен выкупать Санчеса у Манчестер Юнайтед, поэтому "красным дьяволам" придется искать новое место для дорогого форварда. Вест Хэм готов покрыть большую часть его зарплаты, которая составляет 400 тысяч фунтов в неделю. Правда, "молотам" нужно сохранить прописку в элите, иначе о траснфере можно забыть.

К слову, Алексис выходил на поле лишь в 8 матчах Серии А, записав в свой актив гол и 2 ассиста. Чилиец в основном играет на левом фланге атаки, но может выйти и на правом – в Вест Хэме на эту позицию претендует украинец Андрей Ярмоленко.

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