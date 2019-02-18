Сульшер сравнил Санчеса с банкой кетчупа

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер еще не списывает со счетов своего форварда Алексиса Санчеса.

"Думаю, что он хороший и талантливый футболист. Да, есть вещи, которые можно исправить. Вы это видели в матче с Фулхэмом, когда он получил свой шанс. Он был активным, отбирал мяч и использовал всю свою энергию. Если он забьет гол, то я уверен, что это придаст ему уверенности в себе.

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Мы все понимаем, что в его лице мы имеем очень хорошего игрока. Это как бутылка с кетчупом, который никак не может выйти наружу, а потом резко начинает выливаться в очень большом количестве", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Стоит отметить, что в лагере МЮ наблюдается какая-то нездоровая любовь к этому томатному соусу, ведь ранее бывший тренер манкунианцев Жозе Моуринью сравнивал нападающего Ромелу Лукаку с кетчупом.

После 26-ти туров АПЛ Юнайтед находится на 4-й строчке турнирной таблицы.

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