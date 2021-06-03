Сан-Паулу в своем твиттере опубликовал заявление о том, что клуб полностью урегулировал вопрос о финансовых претензий, возникших в бразильской стороны со стороны Динамо.

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"Клубы полностью решили эту ситуацию, и не имеют друг к другу претензий, а также продолжают сотрудничество, которое основывается на дружбе и профессионализме", – говорится в заявлении. Отметим, что проблема возникла из-за трансфера Че Че в Сан-Паулу – бразильцы не смогли выплатить всю сумму в запланированные сроки.

Напомним, Че Че перешел в Динамо летом 2018, но не сумел закрепиться в Украине. В составе киевлян бразилец провел лишь 16 матчей, а в 2019-м был продан в Сан-Паулу за 5 млн евро. Сейчас 28-летний бразилец выступает за Атлетико Минейро на правах аренды.

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