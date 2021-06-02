Киевскому клубу удалось обогнать Шахтер даже в интересном рейтинге континентального первенства.

Финалисты Лиги чемпионов Манчестер Сити и Челси отправили каждый по 15 футболистов в национальные команды для участия в Евро-2020, что является лучшим показателем среди клубов, сообщает Telegram-канал "Пивная Кега Аррисабалага".

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Динамо делегировало на турнир 11 своих представителей, таким образом киевляне делят четвертую строчку рейтинга с Манчестер Юнайтед. Шахтер с 7-ю игроками занял 8-е место вместе с Атлетико и Зенитом.

Вторая и третья строчки достались Баварии и Ювентусу соответственно.

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