Контракт с 34-летним защитником действует до конца июня, и стороны не планируют его продлевать. Сигурдсон покинет Рух, утверждает Meta-ratings.

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Кроме того, летом заканчиваются соглашения еще у восьми футболистов команды, однако пока сложно сказать, кому из них предложат остаться во Львове. Многое будет зависеть от того, как селекционная служба Руха отработает на трансферном рынке.

К слову, Сигурдсон перебрался в состав "желто-черных" прошлой зимой, но закрепиться в команде не смог. Исландец за все время пребывания в Украине сыграл только один тайм в матче против Десны и еще один раз попал в заявку.

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