Самый звездный игрок Руха не останется в команде – за все время он сыграл только один тайм
Исландcький легионер Руха Рагнар Сигурдсон покинет украинскую команду.
Контракт с 34-летним защитником действует до конца июня, и стороны не планируют его продлевать. Сигурдсон покинет Рух, утверждает Meta-ratings.
Форвард Руха показал сопернику неприличный жест во время матча – видео скандального эпизода
Кроме того, летом заканчиваются соглашения еще у восьми футболистов команды, однако пока сложно сказать, кому из них предложат остаться во Львове. Многое будет зависеть от того, как селекционная служба Руха отработает на трансферном рынке.
К слову, Сигурдсон перебрался в состав "желто-черных" прошлой зимой, но закрепиться в команде не смог. Исландец за все время пребывания в Украине сыграл только один тайм в матче против Десны и еще один раз попал в заявку.
Рух в компенсированное время спас ничью с СК Днепр-1, Львов не смог победить Олимпик