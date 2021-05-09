Противоречивый эпизод случился на последних секундах матча 26-го тура УПЛ между Рухом и СК Днепр-1 (1:1).

В эпицентре конфликта оказались форвард львовян Даниил Кондраков и защитник днепрян Владислав Дубинчак, права на которого принадлежат киевскому Динамо.

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В конце компенсированного ко второму тайму времени Арсений Батагов нарушил правила против Кондракова в своей штрафной. Арбитр без раздумий назначил пенальти в ворота СК Днепр-1. Началась потасовка. Дубинчак толкнул Кондракова, а форвард Руха показал оппоненту средний палец.

Похоже, рефери не заметил этого момента, поскольку никаких санкций никто не получил. Кондраков взял на себя ответственность за пенальти. Забил и принес Руху ничью.

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