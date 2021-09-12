Атлетико вырвал победу над Эспаньолом в 4-м туре испанской Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Первый тайм неожиданно завершился с преимуществом Эспаньола. Единственным голом отметился Де Томас, которому удался великолепный удар головой после подачи с углового. После перерыва Атлетико помчался отыгрываться и ему это удалось.

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Сначала на 79 минуте ситуацию на табло сравнял Карраско, а победу принес Лемар, отметившись аж на 90+9 минуте. Тома даже вошел в историю Примеры, став автором самого позднего победного гола испанского первенства. Атлетико набрал 10 очков, Эспаньол же остался с двумя пунктами.