В рамках воскресной программы 4-го тура испанской Примеры Эспаньол не сумел удержать ничью с Атлетико. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 4-й тур

Эспаньол – Атлетико – 1:2

Голы: Де Томас, 40 – Карраско, 79, Лемар, 90+9

Осасуна – Валенсия – начало в 17:15

Кадис – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Игровую программу в испанской Примере открывал поединок Эспаньол – Атлетико. В общем, в первом тайме команды выглядели равными. Оба соперника имели шансы, чтобы открыть счет, но реализовать свой сумели лишь "попугаи" – вскоре перед перерывом их вывел вперед Де Томас.

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На 53-й минуте "матрасников" удалось сравнять счет благодаря голу Лемара, но после просмотра VAR на предмет офсайда он был отменен. Мадридцы продолжили давить на соперника, и чуть позже, на 79-й равновесие таки восстановил Карраско. Уже на последних минутах компенсированного времени Карраско отдал блестящую передачу под удар Лемапу, который мощно пробил под перекладину – 1:2. В конце концов, финальный свисток зафиксировал неожиданную победу Атлетико.

Отметим, что в стартовом составе Атлетико дебютировал Гризманн. 30-летний нападающий провел на поле 59-ть минут и был заменен на Жоау Фелиша, результативными действиями не отметился.

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