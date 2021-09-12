Атлетіко вирвав перемогу над Еспаньйолом у 4-му турі іспанської Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Перший тайм несподівано завершився з перевагою Еспаньйола. Єдиним голом відзначився Де Томас, якому вдався чудовий удар головою після подачі з кутового. По перерві Атлетіко помчав відігруватись і йому це вдалось.

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Спершу на 79 хвилині ситуацію на табло зрівняв Карраско, а перемогу приніс Лемар, відзначившись аж на 90+9 хвилині. Тома навіть увійшов в історію Прімери, ставши автором найпізнішого переможного гола іспанської першості. Атлетіко набрав 10 очок, Еспаньйол же залишився з двома пунктами.