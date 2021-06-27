"Самые яркие моменты? Конечно, победа над Украиной (3:2) в первом туре. Домашняя игра с собственными болельщиками, атмосфера на стадионе после того, как там долго не проводились крупные турниры. Молодым игрокам дают шанс – возникает ощущение, что они начинают расти. Столько больших вещей.

Драматичный вылет Украины, новый чемпион и никакой сенсации – Маттеус выбрал победителей 1/8 финала Евро

Впереди сборная Чехии. Я знаю, что будет очень непросто. Мы должны отдаться на 100%, если хотим выиграть. Именно это планируем сделать, но, конечно, противостояние не будет простым", – цитирует Депая официальный сайт УЕФА.

Добавим, что Нидерланды выиграли "украинскую" группу с тремя победами в трех матчах. Сегодня команда де Бура встретится с Чехией в 1/8 финала Евро.

Нидерланды – Чехия: анонс матча 1/8 финала Евро-2020