Экс-хавбек Бундесманшафт не ждет никакой откровенной сенсации на этой стадии.

Украина вылетит от шведов, Англия в финале, но проиграет чемпиону – искусственный интеллект предсказал итог Евро-2020

Португалия уступит Бельгии и потеряет титул чемпиона Европы. Маттеус пророчит Украине в матче со шведами нулевую ничью и вылет после серии пенальти. Также в четвертьфинал должны пробиться Испания, Франция, Италия, Дания, Нидерланды и Германия.

Добавим, что с Данией Маттеус уже угадал, хотя подопечные Юлманда разгромили Уэльс со значительно большим счетом – 4: 0 вместо 2:1 в дополнительное время.

Дания стала первым четвертьфиналистом Евро-2020, разбомбив Уэльс в Амстердаме – Дольберг оформил дубль