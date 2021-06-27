Амстердам уже попрощался с Евро-2020, но Нидерланды продолжают свой вояж по турниру. В рамках 1/8 финала команда Франка де Бура посетит Будапешт, где встретится со сборной Чехии – победитель пары в четвертьфинале выйдет на Данию. Фаворит очевиден, но не стоит забывать, что "оранье" с 2004-го не проходили первый раунд плей-офф чемпионата Европы. Именно в тот год чехи дошли до полуфинала.

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От Нидерландов на нынешнем форуме не ожидали ничего хорошего. Франк де Бур и до прихода в сборную имел реноме бездаря, а уровень игры его подопечных перед Евро-2020 откровенно разочаровывал – иногда он вообще шокировал. Фаны связывали проблемы с уходом от "священной" схемы 4-3-3, о возвращении которой умоляли даже с помощью самолетов, но коуч остался верен своим 3-4-1-2. Провал "оранье" всем казался неизбежным.

Впрочем, не тут-то было. Сборная катком проехалась по группе, став самой результативной командой турнира (8 голов) и создав 14 явных голевых моментов (столько же только у Испании). Суммарная острота созданных с игры моментов составила 6,8 xG (лидер евро). Кроме того, голландцы провели наибольшее количество успешных обводок (74, 52,7%) и стали третьими по числу касаний в чужой штрафной (98). Однозначно, Нидерланды в первых трех турах стали самым ярким и агрессивным коллективом чемпионата Европы-2020.

Очень мощно "оранье" выглядят при игре без мяча. По количеству успешных прессинг-действий на чужой половине эта команда стала лучшей на групповом этапе (160 действий) – такое давление не выдержала даже Австрия, которая была одной из сильнейших в этом компоненте. Впрочем, ключевым фактором успеха Нидерландов является умелая позиционная работа при владении и шикарное использование сильных сторон лидеров – Депай работает по всему фронту атаки, де Йонг идеально водит мяч между линиями, Думфрис врывается в штрафную и тому подобное. Ничего нового они не демонстрируют, но их работа выглядит чрезвычайно эффективно.

Проблем у Нидерландов немного. В первую очередь, стоит отметить, что агрессивный прессинг "оранье" не мешал Украине раскатывать хорошие позиционные атаки. Да, в целом нас душили, но правильное построение выходов в контрвыпад через глубокие позиции фулбэков и давление на фланги приносили дивиденды – правда, лишь до перерыва. Да и Австрия после перехватов здорово контратаковала подопечных Франка де Бура, хотя в итоге всё завершилось разгромом.

Вообще, концентрации на весь поединок коллективу не хватает. Даже Северная Македония в течении определённого отрезка игры в Амстердаме выглядела сильно, создав несколько хороших моментов. Это – шанс для Чехии, однако в целом Нидерланды выглядят очень мощно.

От чехов на нынешнем Евро ожидали прорыва уже хотя бы из-за цикличности, ведь в последние 30 лет их сборная чередует провальное выступление с чрезвычайно успешным. В 1992-м статус четвертьфиналиста Мундиаля не помог выйти на Евро-1992, но в 1996-м команда дошла до финала, уступив немцам из-за правила золотого гола. На Евро-2000 Чехия не вышла из группы, но в 2004-м она прорвалась в полуфинал, проиграв грекам. Евро-2008 – третье место в группе, Евро-2012 – четвертьфинал, Евро-2016 – аутсайдер группы. И вот "пивовары" уже в 1/8 финала.

Хорошее выступление ожидалось не только из-за мистической истории, а и из-за классного футбола в квалификациях и в матчах Лиги наций. В частности, в отборе подопечные Ярослава Шилгавы победили Англию, с Германией они расписали ничью, а Бельгия откровенно отскочила в квалификации к ЧМ-2022. Перед Евро, однако, начала нарастать тревога, ведь два лучших защитника не попали в заявку из-за травм и дисквалификаций, а вратари провалили клубный сезон. При этом команда имела хороший подбор исполнителей в атаке, однако главный тренер всегда славился построением оборонительных блоков в центре поля.

Впрочем, все опасения фанатов были развеяны уже в первом туре. Чехия оказалась всё тем же крепким коллективом, который смело и компактно прессингует даже в матче против сборной Англии. Цоуфал и Боржил всё так же терроризируют фланги, Соучек продолжает врываться в штрафную с опорной зоны, а Шик шикарно замыкает высокие навесы и забивает с 50 метров. В целом, вся эта структура напоминает футбол Славии, что и не удивительно – половина полевых футболистов является дейсвующими или недавними игроками пражан.

Качественная организация позволила чехам добиться хороших результатов. Шотландию они били в Глазго со счётом 2:0, с хорватами удалось расписать справедливую ничью 1:1, и даже на Уэмбли команда выглядела симпатично – хотя и минимально проиграла. Уже хотя бы из-за гола Шика с центра поля выступление на Евро-2020 можно назвать успешным, а теперь ещё и шанс прорваться в четвертьфинал появился.

Впрочем, при всех плюсах, стоит признать печальный факт: Чехия – крепкий середнячок, для которого 1/8 финала выглядит пределом при любом жребии. Проблема заключается не в уровне футболистов, а в качестве футбола. "Народная команда" выглядела слишком неоднозначно: так, с шотландцами удалось провести 50 минут равной игры с двумя голами, после чего "тартановая армия" прижала подопечных Ярослава Шилгавы – Вацлика обстреливали с минимальных дистанций. С хорватами сильным был только первый тайм, а Англии для победы даже не пришлось напрягаться.

Чехия критически слабо выглядит в работе с мячом – на Евро-2020 этот коллектив не провёл ни одной передачи вразрез и стал худшим по количеству обводок на дриблинге (26). Кроме того, невыразительно смотрится опорная зона –с появлением Голеша ситуация стала более стабильной, но равноценным партнером Соучека его никак не назвать. Перепрессинговать Нидерланды чехам точно не удастся, поэтому остаются только фланговые контратаки с подачами на Шика. Выглядит перспективно, но с Англией этот номер уже не прошёл. Словом, Чехии сегодня будет чрезвычайно трудно.

Кадровая ситуация

Франк де Бур не может рассчитывать на Люка де Йонга. Нападающий Севильи травмировал колено и уже покинул расположение сборной, однако эту потерю трудно назвать тяжёлой – в активе андалусийца всего 10 минут на нынешнем Евро. Других проблем с составом у тренерского штаба "оранье" нет.

Команда Ярослава Шилгавы потерпела гораздо более серьёзную потерю – сегодня не сыграет Ян Боржил. Основной левый фулбек сборной Чехии и Славии в матче против Англии заработал вторую жёлтую карточку на турнире, получив автоматическую дисквалификацию. На его позиции ожидается Алеш Матею, выступающий за Сампдорию. Травмированных же в составе "народной команды" нет.

Ориентировочные составы на матч Нидерланды – Чехия

Нидерланды: Стекеленбург – де Врэй, де Лигт, Блинд – Думфрис, де Роон, де Йонг, ван Анхольт – Вейналдум – Вегхорст, Депай

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челюстка, Каллас, Матею – Голеш, Соучек – Масопуст, Дарида, Янкто – Шик

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Как показала битва австрийцев с Италией, короновать фаворитов до матча не стоит. Конечно, Нидерланды значительно сильнее по всем параметрам, но в 1/8 финала Евро начинается совсем другой футбол – здесь и соперники упрямее, и расклад не так прост. Андердогам уже не нужно считать разницу голов и идти вперёд даже при ничейном счёте. Они согласятся и на нулевую ничью – а такой крепкий коллектив, как Чехия, вполне способен на подвиг.

Впрочем, тот же матч Италии показал, что класс, подкреплённый топовым уровнем игры, бьёт порядок и самоотверженность. Нидерланды же сейчас находятся в топ-3 сборных Европы по всем атакующим и прессинг-показателям, а в тактическом плане команда Франка де Бура практически не вызывает вопросов – у голландцев практически всё здорово, кроме концентрации. Букмекеры также не видят, как Чехия может создать сенсацию, выставив на её победу коэффициенты в районе 6,0.

"Оранье" значительно сильнее симпатичной, но очень посредственной Чехии. Именно поэтому стоит ставить на уверенную победу Нидерландов.

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