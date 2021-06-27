"Найяскравіші моменти? Звичайно, перемога над Україною (3:2) в першому турі. Домашня гра з власними вболівальниками, атмосфера на стадіоні після того, як там довго не проводилися великі турніри. Молодим гравцям дають шанс – виникає відчуття, що вони починають рости. Стільки великих речей.

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Попереду збірна Чехії. Я знаю, що буде дуже непросто. Ми повинні віддатися на 100%, якщо хочемо виграти. Саме це плануємо зробити, але, звичайно, протистояння не буде простим", – цитує Депая офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що Нідерланди виграли "українську" групу з трьома перемогами у трьох матчах. Сьогодні команда де Бура зустрінеться з Чехією у 1/8 фіналу Євро.

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