"Дуже радий стати гравцем Руха. Прагну допомагати "жовто-чорним" якісною грою та забитими м’ячами. У мене були пропозиції з інших клубів на кращих умовах, але гроші для мене – не головне. Прагну рости, як футболіст та проявити себе в Європі у хорошому чемпіонаті. Для мене Рух – це, так би мовити, трамплін. В УПЛ грають такі клуби, як Шахтар та Динамо, а це демонструє високий рівень чемпіонату.

Рух підсилився форвардом збірної Узбекистану

Раніше під 16-м номером виступав Максим Шацьких. Саме тому я обрав собі цей ігровий номер. Максим – це легенда узбецького і українського футболу. Мені імпонувала гра цього гравця. Знаю, що він раніше грав за Рух.

Насамперед, мені потрібно пройти період адаптації. А далі моя справа забивати голи і робити все для того, щоб клуб перемагав. З нетерпінням чекаю на свій дебют", – цитує гравця офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, форвард збірної Узбекистану підписав з "жовто-чорними" контракт терміном на 3 роки. Тransfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро, що автоматично робить Бобіра найдорожчим футболістом Руха. Попереднім клубом Абдіхолікова був узбецький Насаф.

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