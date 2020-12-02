Впервые в истории ЛЧ поединок рассудит женщина-арбитр. На матче Ювентус – Динамо Киев будет работать Стефани Фраппар, которая уже знакома украинцам. Коротко рассказываем о ней.

Украинских футболистов женщиной-арбитром не удивишь – Екатерина Монзуль уже несколько лет работает в УПЛ, а в прошлом сезоне стала ведущим рефери в стране. В мае Классическое отсудила чисто женская бригада во главе с Монзуль, а в последнее время Екатерина регулярно судит поединки с участием Динамо.

В некоторых топ-чемпионатах также привыкают к арбитрессам. Бибиана Штайнхаус стала своей в Бундеслиге и подвергалась дружественным шуткам Франка Рибери, а месяц назад завершила карьеру, потому что не могла выполнять нормативы.

Лига 1 пришла к этой практике в прошлом году – в апреле Стефани Фраппар стала первой "леди в черном" на матче элитного французского дивизиона, рассудив Амьен и Страсбур. К тому времени Стефани прошла полноценный путь через третью и вторую лиги, а также давно обслуживала матчи самого высокого уровня между женскими командами.

2019-й увенчался настоящим прорывом Фраппар. После дебюта в Лиге 1 она получила назначение на финал женского чемпионата мира США – Нидерланды. А через месяц отсудила Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси, став первой женщиной-арбитром на титульном еврокубковом поединке.

Суперкубок УЕФА Ливерпуль – Челси: проблемы "красных", интерес "синих", геройства голкиперов и топ-работа арбитресс

Le Parisien назвал Фраппар "навсегда первой". Пионером в еврокубках Стефани не была, ведь швейцарка Николь Петинья еще в 2004-м работала в квалификации Кубка УЕФА, но на уровень финала Суперкубка УЕФА арбитресс ранее не допускали.

Фраппар с помощницами прилично отработала матч Ливерпуль – Челси. Единственную ошибку допустила в серии пенальти, когда не заметила, что Адриан парировал удар Абрахама, заблаговременно покинув линию ворот.

В 2020-м прогресс Фраппар продолжается. В сентябре она впервые отсудила матч Лиги наций, в начале октября получила назначение на топ-поединок Лион – Марсель (где в дебюте встречи удалила Пайе), а также дебютировала на групповом этапе Лиги Европы в матче Лестер – Заря (3:0). Стефани называют флагманом женского арбитража, а она сама радуется, что популяризирует футбол среди прекрасного пола и рвет шаблоны.

Лестер – Заря: Скрипник топчется на месте – МЮ так не бил, историческое фиаско в ЛЕ, провал экс-игроков сборной Украины

Фраппар считает, что женщина-арбитр положительно влияет на поведение футболистов. Так они спокойнее общаются, меньше апеллируют, осторожнее подбирают слова. "У нее очень тихий голос, но она давит авторитетом", – цитирует одного из игроков французского чемпионата Le Parisien.

Будущая рефери довольно рано решила связать свою жизнь с футболом и судейством в частности. "Я помню разговор, когда она заявила мне, что станет международным арбитром. Стефани в то время едва исполнилось 13 лет", – рассказывает ее бывший тренер Клод Ленуар.

"Я играла в футбол на региональном уровне, а когда мне было 13-14 лет – заинтересовалась правилами. Очень быстро начала судить матчи между девушками. В возрасте 18-20 лет мне пришлось выбирать между футболом и судейством. Женский футбол тогда был менее развит, чем сегодня. Поэтому я выбрала арбитраж. И не пожалела", – говорит Стефани в интервью BeIN Sports.

Фраппар с ранних лет поражала физической формой. "Стефани была очень атлетичной. Во время физических испытаний демонстрировала результаты, как у мужчин. Часто была среди лидеров", – делится экс-тренер француженки. "Я прохожу те же физические тесты, что и мужчины. Игроки не будут бегать медленнее по полю, потому что их судит женщина", – добавляет Стефани.

Матч Ювентус – Динамо стартует сегодня, 2 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов